Власти Калининграда устроит только полное возобновление транзита в регион

Власти Калининградской области заявили, что их устроит только полное восстановление транзита в регион. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нас, как регион, устроит только полное возобновление транзита калининградских российских товаров из России, по сути, в Россию, который был до 17 июня, все остальное будет частичной либо полной блокадой», — заявил руководитель пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.

По словам Лыскова, в регионе готовы к любому сценарию развития событий, однако выражают надежду на здравомыслие политиков Евросоюза.

Ранее представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке заявлял, что орган пока не направлял разъяснений Литве по вопросу транзита в Калининград.

Также ранее советник президента Литвы Аста Скайсгирите заявила, что литовские власти не согласятся на установление зеленых коридоров для транзита грузов в Калининград через свою территорию.