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На базе Московской биржи могут создать криптовалютную торговую площадку

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Pexels

Глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков заявил, что в рамках Московской биржи могут создать российскую криптовалютную торговую площадку, пишет «Интерфакс».

«Конечно, должна быть криптобиржа, которая создается по жестким требованиям ЦБ. Я допускаю, что это подразделение «Московской биржи». И это подразделение, которое будет работать в рамках уважаемой организации, с большими традициями, привыкшей активно взаимодействовать с ЦБ», — сказал Аксаков в ходе пресс-конференции.

По его словам, Мосбиржа лучше всех справится с задачей проведения операций с цифровой валютой.

Аксаков скептически относится к электронным деньгам. На прошлой неделе глава комитета по финансовому рынку сравнил интерес к криптовалютам с игроманией.

Накануне сообщалось, что нижняя палата российского парламента приняла закон о регулировании оборота цифровых финансовых активов (ЦФА), который в том числе запрещает оплачивать ими товары, работы и услуги в России. Исключение составляют предусмотренные федеральными законами случаи.

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