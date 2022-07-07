Решетников заявил, что ситуация в экономике России складывается лучше ожиданий

Ситуация в российской экономке развивается лучше первоначальных ожиданий. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников, выступая на заседании совета Приволжского федерального округа, пишет «Интерфакс».

По его словам, в стране улучшилась ситуация на потребительском рынке, увеличился объем импорта. Главной проблемой остается слабый спрос.

«На последней неделе июня обороты ККТ (контрольно-кассовой машины) впервые вернулись к февральским значениям. Но говорить о стабилизации пока рано — в реальном выражении обороты ККТ отстают», — подчеркнул министр.

Решетников отметил, что рост в июне обеспечивался в основном сезонным туризмом — начались отпуска и летний детский отдых. Продажа товаров за границу подросла за счет принятых мер поддержки импорта, но объемы все еще на низких уровнях.

На этой неделе глава Минэкономразвития заявлял, что в номинальном выражении в конце июня уровень потребления россиян вернулся и даже несколько превысил уровни февраля 2022 года. Однако, по его словам, пока рано говорить о стабилизации рынка.