Welt: Германия ощутила удар «мясной инфляции» в разгар сезона барбекю

В Германии «мясная инфляция» серьезно разогнана цены на мясную продукцию в разгар сезона барбекю. Об этом сообщает немецкое издание Die Welt.

В Германии цены на свинину выросли на 20%, мясо птицы подорожало на 23%, а говядина выросла в цене на 22%. Поэтому жители ФРГ стали оказываться от пикников ради экономии, а также менять рацион питания или вовсе отказываться от мясной продукции, отметили в публикации.

В издании указали, что перебои с поставками газа привели к тому, что страдают не только граждане, но и промышленность. Речь идет о том, что дефицит газа может нанести катастрофический урон немецкому производству.

5 июля РИА «Новости» со ссылкой на немецкую газету Bild сообщили, что в Германии впервые арендодатели начали сокращать часы подачи горячей воды и отопления. По данным издания, в саксонском Диппольдисвальде горячая вода будет идти только в определенное время — с 4 до 8 утра, с 11 утра до 1 часа дня и с 5 до 9 вечера. Арендодатели приняли такое решение из-за высоких цен на газ и электричество.