Вице-канцлер Германии Хабек призвал Канаду решить вопрос с турбиной для «Северного потока»

Вице-канцлер Германии, министр экономики и климата Роберт Хабек обратился к правительству Канады с просьбой разрешить поставку турбины для «Северного потока — 1», которая попала под санкции в отношении России. Об этом пишет Bloomberg.

«Я буду первым, кто будет бороться за дальнейший строгий пакет санкций ЕС, но строгие санкции означают, что они должны навредить России и [Владимиру] Путину больше, чем нашей экономике», — сказал он.

Вице-канцлер добавил, что Германии нужны мощности «Северного потока», чтобы заполнить газовые хранилища.

«Если для Канады здесь существует вопрос правового характера, то я хочу отметить, что не прошу их доставить ее (турбину — прим. ред.) в Россию, доставьте ее в Германию», — заявил Хабек.

Также он призвал правительство Канады «не ждать слишком долго» и принять решение до начала запланированных российской стороной профилактических работ на трубопроводе.

«Газпром» 14 июня сократил поставки газа по «Северному потоку» из-за несвоевременного возврата турбин компанией Siemens после ремонта. В частности, по заявлению Siemens Energy, одну из турбин невозможно вернуть в Германию из-за антироссийских санкций Канады.

Позже оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что газопровод «Северный поток» не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта.