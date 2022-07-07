TotalEnergies продаст 20% доли месторождения в Харьяге российской «Зарубежнефти»

«Зарубежнефть» купит у французской TotalEnergies, которая выходит из нефтяной отрасли в России, ее долю в размере 20% в Харьягинском месторождении. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники.

Французская TotalEnergies продаст 20% своей доли в Харьягинском месторождении государственной «Зарубежнефти». Благодаря этому доля компании вырастет до 60%. А если норвежская Equinor также продаст свою 30% долю, то она может вырасти до 90%. При этом оставшиеся 10% останутся у местной ненецкой компании.

Один из источников издания отметил, что сделка может быть безденежной, а у компании Total закончатся обязательства по инвестированию в проект.

По словам управляющего партнера Advance Capital Карена Дашьяна, высокие цены на нефть не помогли российским нефтяным активам и их стоимость сейчас куда ниже, чем до начала спецоперации на Украине. Невысокая стоимость активов связана с многочисленными антироссийскими санкциями и со сложностями по выводу средств для зарубежных инвесторов. Кроме того, доля Total в проекте не позволяла компании хоть как-то участвовать в управлении, поэтому будущая сделка будет носить договорной характер.

1 июля британская газета Financial Times писала, что японские компании Mitsui и Mitsubishi, имеющие пакеты акций в «Сахалине-2», планируют оставаться участниками проекта. Как пишет FT, условия заключенного контракта на поставку сжиженного природного газа в Японию оказались крайне выгодными для Токио