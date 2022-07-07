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Bloomberg: маневр Путина помог избежать спада экономики в условиях санкций

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Действия президента России Владимира Путина помогли избежать значительного спада российской экономики в условиях санкций, пишет Bloomberg.

По информации агентства, обещанные странами Запада угрозы обрушить российскую экономику, скорее всего, не будут выполнены. Ее рецессия может оказаться более слабой, чем прогнозировали многие аналитики. Многие санкции Запада обернулись проблемами для самих западных стран и привели к росту инфляции, цен на продукты и топливо. Москва же, в свою очередь, продемонстрировала удивительную устойчивость к санкциям.

По информации издания, нивелировать эффект санкций удалось благодаря высокой цене на нефть.

«Москва смогла избежать масштабной рецессии благодаря предпринятым мерам по стабилизации рубля и значительным поступлениям от экспортных поставок», — пишет Bloomberg.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки вместе с союзниками обсуждают «потолок» предельной цены на российскую нефть на уровне от $40 до $60.

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