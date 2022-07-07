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Восемь китайских и российских регионов решили расширить торговое сотрудничество

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AP

Восемь регионов России и Китая заявили о готовности расширять торгово-экономическое сотрудничество. Об этом сообщило генеральное консульство России в городе Харбин, передает РИА «Новости».

«Восемь российских и китайских регионов намерены расширять торгово-экономическое сотрудничество», — отметили в публикации.

Речь идет об Амурской и Сахалинской области, Еврейской автономной области, Камчатском, Приморском и Хабаровском крае. Со стороны Китая это провинции Хэйлунцзян и Гуандун. Представители данных регионов провели два мероприятия в формате видеоконференции, где обсуждались вопросы торгово-экономического сотрудничества.

В публикации генконсульства указали, что по итогам видеовстречи были подписаны документы межу 48 китайскими и российскими компаниями.

В конце июня в вашингтонском Институте мировой экономики им. Питерсона заявили, что товарооборот между Россией и Китаем резко снизился с начала российской специальной военной операции на Украине вопреки тому, что Пекин не стал вводить санкции против Москвы.

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