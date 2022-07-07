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Россия может на месяц приостановить прокачку нефти из Казахстана из-за нарушений

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Depositphotos

Казахстан может столкнуться с незапланированной остановкой прокачки своей нефти по нефтепроводу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на 30 дней из-за экологических нарушений. Об этом пишет «Коммерсант».

Приморский районный суд Новороссийска постановил приостановить работу морского терминала КТК на 30 суток для устранения экологических нарушений. То есть из-за этого решения мировой рынок на время будет ограничен в поставках нефти из Казахстана в размере 1 млн баррелей в сутки. При этом отгрузка нефти, пока что, продолжается в плановом режиме. Когда же произойдет остановка – информации пока нет.

По словам советника адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Евгения Ербахаева, несмотря на то, что решение судьи об административном наказании вступает через десять дней, оно должно быть исполнено судебным приставом немедленно. При этом жалобу самой компании по поводу постановления суд должен рассмотреть в течение двух месяцев.

В издании отметили, что приостановка деятельности КТК могла произойти по геополитической причине. При этом никто из официальных лиц Казахстана об этом еще никак не высказывался. С другой стороны, власти страны подготовили приказ, по которому попавшие под санкции западные товары не должны попасть в Россию.

6 июля Приморский районный суд Новороссийска приостановил деятельность компании «КТК-Р» на 30 суток. Это связано с нарушениями в документах по плану ликвидации аварийных разливов нефти. Предприятие намерено обжаловать это решение.

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