Аналитик BitRiver Антонов: уже к концу июля доллар снова будет стоить 70 рублей

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью агентству «Прайм» рассказал, что укрепление доллара к рублю с начала текущей недели составило более 20%, а также, что есть основания ожидать укрепление рубля в коридоре 70–80 рублей за доллар.

«Вероятно, Минфин нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли», — предположил он.

Антонов добавил, что инвесторы сократили покупки рубля после заявлений министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что следует ориентироваться на курс в рамках 70–80 рублей за доллар.

Аналитик заключил, что если не случится непредвиденного, уже к концу июля доллар закрепится на отметке в 70 рублей, а евро — в районе 73 рублей. Он не исключил развитие ситуации, когда из-за ослабления евро на мировом валютном рынке обе валюты будут стоить к рублю одинаково.

Ранее Силуанов заявил, что для стабилизации курса рубля ведомство рассматривает решения о проведении интервенций на валютном рынке для стабилизации рубля.