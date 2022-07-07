Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Вышел трейлер фильма «Женщина-король» с оскароносной Виолой Дэвис 06:52
Ведущий Fox News Карлсон: слова Байдена о вине Путина в ценах на бензин... 06:52
Председатель правления «Баварии» заявил, что Роналду не соответствует... 06:50
МИД ДНР: Сирия дала предварительное согласие на участие в международном... 06:49
Сериал «Зло» быстро продлили на четвертый сезон 06:40
Легенда «МЮ» Фердинанд о Роналду: он даже не знает, как звучит гимн Лиги... 06:30
Переменная облачность и до 30°C тепла ожидается в Москве в четверг 06:29
Австралия призвала Китай к «сдержанности» в Индо-Тихоокеанском... 06:20
Первый случай заражения оспой обезьян выявлен в Доминикане 06:20
Спецназ выявил в Херсонской области перевалочный пункт диверсантов 06:13
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Аналитик BitRiver Антонов: уже к концу июля доллар снова будет стоить 70 рублей

close
100%
Alexander Zemlianichenko/AP

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в интервью агентству «Прайм» рассказал, что укрепление доллара к рублю с начала текущей недели составило более 20%, а также, что есть основания ожидать укрепление рубля в коридоре 70–80 рублей за доллар.

«Вероятно, Минфин нашел способ, как ослабить рубль, чтобы избавиться от головной боли», — предположил он.

Антонов добавил, что инвесторы сократили покупки рубля после заявлений министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что следует ориентироваться на курс в рамках 70–80 рублей за доллар.

Аналитик заключил, что если не случится непредвиденного, уже к концу июля доллар закрепится на отметке в 70 рублей, а евро — в районе 73 рублей. Он не исключил развитие ситуации, когда из-за ослабления евро на мировом валютном рынке обе валюты будут стоить к рублю одинаково.

Ранее Силуанов заявил, что для стабилизации курса рубля ведомство рассматривает решения о проведении интервенций на валютном рынке для стабилизации рубля.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть