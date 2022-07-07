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В реактор Ровенской АЭС загрузили американское ядерное топливо

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Global Look Press

Тепловыделяющие сборки американской компании Westinghouse загружены в реактор третьего энергоблока Ровенской атомной электростанции (РАЭС) . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции ядерного регулирования Украины.

Речь идет о частичном наполнении активной зоны. Вначале топливо будет подвергнуто опытной эксплуатации. Если все пройдет успешно, наступит этап промышленной эксплуатации.

Отмечается, что далее увеличение доли топлива от Westinghouse в активной зоне реактора энергоблока № 3 РАЭС будет происходить поэтапно.

Третий энергоблок РАЭС стал седьмым из 13 украинских реакторов типа ВВЭР-1000, в которые загружены тепловыделяющие сборки американской компании.

Ранее сообщалось, что Финляндия отказалась строить с Россией третью АЭС. Как уточнил «Росатом», до этого работа над проектом новой АЭС в Финляндии прогрессировала, была «налажена командная работа заказчика и подрядчика». С российской стороны «дочка» «Росатома» компания RAOS Project Oy выполняла свои обязательства «добросовестно», подчеркнул «Росатом».

После начала российской спецоперации на Украине министр экономики Финляндии Мика Линтиля заявила, что теперь выдача разрешения на строительство АЭС для Fennovoima «совершенно невозможна». Она подчеркнула, что во время наступления Россия захватила украинскую Запорожскую АЭС и что сотрудники «Росатома» находились на чужой станции. Линтиля сделала вывод, что «Росатом» «нарушил все международные правила, связанные с ядерной энергетикой, силой заставил иностранную державу использовать атомную электростанцию».

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