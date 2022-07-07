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WSJ: компания из США будет представлять Абрамовича по делу об аресте двух его самолетов

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Евгения Новоженина/РИА «Новости»

Российский миллиардер Роман Абрамович нанял американскую компанию Kobre & Kim, чтобы она представляла его интересы в деле, связанном с арестом двух самолетов бизнесмена Соединенными Штатами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

В фирме заявили изданию, что согласились представлять интересы Абрамовича, так как он «участвует в мирных переговорах и гуманитарной деятельности», а решение его юридических вопросов поможет продолжить работу бизнесмена в этом направлении.

Также источники газеты сообщают, что представители юридической компании зарегистрировались в качестве иностранных агентов, так как Минюст США требует информировать о политической работе с иностранными правительствами, физическими и юридическими лицами.

6 июня стало известно, что в Нью-Йорке федеральный судья подписал ордер на арест двух самолетов бизнесмена Романа Абрамовича.

Ранее Роман Абрамович направлял иск в Европейский суд общей юрисдикции в Люксембурге в связи с введенными против него санкциями.

Сообщается, что иск со стороны Абрамовича подан к Совету ЕС, ранее принявшему санкции против бизнесмена.

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