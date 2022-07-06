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Дерипаска назвал госкапитализм «бессмысленным и тупиковым» путем развития России

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Основатель компаний En+ Group и РУСАЛ Олег Дерипаска призвал забыть о «госкапитализме», назвав его плесенью, разъедающей Россию.

«Его доминирование провоцирует стагнацию, не давая целым отраслям по-настоящему развиваться, препятствуя конкуренции и повышая издержки для всех. Госкапитализм — бессмысленный и тупиковый путь развития, про который необходимо забыть окончательно в этот переломный период истории нашей страны», — написал он в Telegram.

По его мнению, сейчас государство должно «делать только те шаги, которые точно не вредят частному сектору» и понятны «маленькой рыночной части экономики». Дерипаска подчеркнул, что экономический кризис неизбежен и сейчас нужно действовать не во вред частному сектору. Он призвал декриминализировать предпринимательскую деятельность, чтобы вернуть в Россию «миллиарды евро», вывезенные из страны. По мнению бизнесмена, только в таких условиях можно рассчитывать на рост предпринимательской активности, которая принесет с собой стабилизацию российской экономики, увеличение инвестиций, рост числа новых рабочих мест и повышение производительности труда.

Ранее Дерипаска заявил, что будущие интересы России «лежат в Азии», в Запад же упираться не надо.

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