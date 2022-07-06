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Болгария заблокировала $890 тыс., адресованных посольству РФ

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Global Look Press

Кандидат на пост премьер-министра, исполняющий обязанности вице-премьера и министра финансов Болгарии Асен Василев сообщил, что перевод на счет посольства России на сумму $890 тыс. был заблокирован в соответствии с санкциями Евросоюза, передает ТАСС.

По его словам, сами счета не закрыты, блокировка произошла «автоматически на основании санкций Евросоюза».

Он отметил, что вопрос об исключении этих средств из санкционного пакета решается на уровне Еврокомиссии: когда поступит решение об их разблокировке, власти Болгарии предпримут «соответствующие действия».

Как отметил председатель парламентской группы партии «Есть такой народ» Тошко Йорданов, такой шаг «переходит все границы глупости», ведь Болгария не разорвала с Россией дипломатические отношения. Теперь у российской стороны есть все основания для блокировки счетов болгарских дипломатов в Москве, указал политик.

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