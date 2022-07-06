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Глава Евросовета Мишель рассказал ЕП о разработке G7 санкций против российского золота

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AP

Глава Евросовета Шарль Мишель рассказал депутатам Европейского парламента о разработке партнерами по «большой семерки» (G7) санкций против российского золота. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы продолжаем работу над санкциями. Чтобы убедиться, что все наши принятые санкции реализованы и, по возможности, предупредить их обход. В тесной координации с партнерами по G7 мы вместе работали несколько дней назад в Германии, чтобы предусмотреть санкции против золота», — заявил Мишель.

1 июля Bloomberg писал, что Европейский союз работает над новым пакетом санкций против России, куда собирается включить запрет на золото.

Ранее Минфин США сообщил о запрете импорта российского золота. Ввоз металла был полностью запрещен, за исключением «случаев, предусмотренных законом или лицензией». При этом запрет не касается золота, которое находилось за пределами России на момент вступления решения в силу.

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