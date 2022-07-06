Песков назвал российское зерно более чем востребованным на мировом рынке

Российское зерно более чем востребовано на мировой рынке, но антироссийские ограничительные меры мешают направлять эти плоды хлебных злаков на внешние рынки. Такое мнение выразил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Наше зерно более чем востребовано, судя по потребностям, но имеет очень много препятствий на своем пути на мировые рынки, нуждающиеся в нем, в силу тех незаконных санкций, ограничений, которые применяют страны ЕС в первую очередь», — сказал представитель Кремля.

Ранее 6 июля Песков в ходе брифинга призвал журналистов обратиться в Минобороны относительно вопроса вывоза зерна с портов Украины.

В последние несколько месяцев страны Запада обвиняют Россию в провокации продовольственного кризиса из-за десятков миллионов тонн зерна, которые не могут вывезти с территории Украины.

30 июня президент России Владимир Путин на встрече с коллегой из Индонезии Джоко Видодо подчеркнул, что ситуация с украинским зерном никак не влияет на мировые рынки, и Россия не препятствует его вывозу.