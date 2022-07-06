Операторам связи отказали в господдержке из-за слабого влияния на них санкций

Правительство отказалось от дополнительных мер поддержки операторов связи, так как они не сильно пострадали от санкций. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на источники в операторах связи.

Правительство отказалось от введения ряда мер по поддержке телекоммуникационной отрасли в условиях санкций. Речь идет о льготной ставке налога на прибыль в 3% до конца 2024 года, моратории на отчисления в резерв универсального обслуживания, льготные кредиты в 3% на закупку оборудования, пополнение оборотных средств и поддержку инфраструктуры связи, отметили источники.

Аналитики посчитали, что сейчас телекоммуникационная отрасль устояла из-за того, что операторы вовремя запаслись оборудованием для ремонта сетей. Несмотря на то, что кредиты у операторов очень большие, они находятся в российских банках и в рублях. Кроме того, из-за выплаты дивидендов капитализация компаний удерживается на плаву, что улучшает условия кредитования.

Некоторые эксперты указали, что проблемы у операторов начнутся через год, когда закончатся запасы оборудования, которое в последнее время резко выросло в цене. При этом отсутствие мер поддержки может привести к тому, что качество связи постепенно ухудшится, а цены на тарифы будут расти.

В конце июня министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что сотовая связь в России в 2022 году не подорожает сильнее, чем инфляция. По его словам, надо понимать, что у операторов все равно растут расходы, кроме того, они серьезно закредитованы.