Объем Фонда национального благосостояния в июне сократился на 1,7 трлн рублей

В российском Минфине сообщили, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июне 2022 года сократился на 1 трлн 700,95 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

По состоянию на 1 июля, объем фонда равен 10 трлн 774,982 млрд рублей или 8,1% ВВП, который прогнозируется на 2022 год. На 1 июня размер ФНБ составлял 12 трлн 475,932 млрд рублей или 9,4% ВВП. То есть за первый летний месяц объем фонда сократился на 1 трлн 700,95 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в июне сократился до 7 трлн 427,24 млрд рублей с 9 трлн 229,67 рублей в мае.

По состоянию на 1 июля, ФНБ владеет €50 млрд 872,4 млн, £5 млрд 491,8 млн, 797 млрд 199 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней и 319,4 млн рублей. Кроме того, в распоряжении фонда есть 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме.

В начале июня сообщалось, что объем ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн руб. до 12,5 трлн руб. Это составляет 9,4% от ВВП России.

Рост произошел после падения ФНБ в апреле на 2 трлн руб. На 1 мая 2022 года он составлял чуть больше 11 трлн рублей.