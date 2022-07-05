Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Адвокат назвал вопиющим дело отправленного в армию вратаря Федотова 18:18
Путин проведет встречу с руководителями Госдумы и лидерами партий 18:15
Азербайджанский пианист Маммадов заявил, что ему неприятно из-за отмен концертов россиян... 18:12
Представлен смартфон с мини-дисплеем у основой камеры 18:11
МИД Норвегии: договор с РФ о разграничении морских пространств нельзя... 18:03
Экс-депутат Госдумы от Крыма Козенко получил работу в администрации Запорожской... 18:01
Толстой заявил, что Россия не была на сессии ПА ОБСЕ, поэтому не признает ее решения 18:00
Bloomberg написал, что поставки российской нефти в Азию упали на 15% 17:58
Во Флориде акула напала на серфера 17:57
Признанный одним из самых полезных депутат Нилов рассказал, какими законопроектами... 17:57
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Объем Фонда национального благосостояния в июне сократился на 1,7 трлн рублей

close
100%
Мария Девахина/РИА «Новости»

В российском Минфине сообщили, что объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) в июне 2022 года сократился на 1 трлн 700,95 млрд рублей, пишет «Интерфакс».

По состоянию на 1 июля, объем фонда равен 10 трлн 774,982 млрд рублей или 8,1% ВВП, который прогнозируется на 2022 год. На 1 июня размер ФНБ составлял 12 трлн 475,932 млрд рублей или 9,4% ВВП. То есть за первый летний месяц объем фонда сократился на 1 трлн 700,95 млрд рублей.

Объем ликвидных активов ФНБ в июне сократился до 7 трлн 427,24 млрд рублей с 9 трлн 229,67 рублей в мае.

По состоянию на 1 июля, ФНБ владеет €50 млрд 872,4 млн, £5 млрд 491,8 млн, 797 млрд 199 млн японских иен, 309 млрд 720,1 млн китайских юаней и 319,4 млн рублей. Кроме того, в распоряжении фонда есть 554,911 тыс. кг золота в обезличенной форме.

В начале июня сообщалось, что объем ФНБ в мае вырос на 1,47 трлн руб. до 12,5 трлн руб. Это составляет 9,4% от ВВП России.

Рост произошел после падения ФНБ в апреле на 2 трлн руб. На 1 мая 2022 года он составлял чуть больше 11 трлн рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть