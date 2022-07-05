Секретарь комитета ТПП Полохин предсказал рост цен на газ до $3500 за тысячу кубометров

Цены на газ в Европе могут вырасти до $3,5 тыс. за тысячу кубометров из-за остановки «Северного потока» на плановый ремонт. Об этом «Известиям» заявил ответственный секретарь комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса ТПП РФ Дмитрий Полохин.

«С 11 по 21 июля работа «Северного потока — 1» будет остановлена на плановый ремонт. Это вызовет много шума в информационном поле ЕС, что в моменте может спровоцировать рост цены газа до $3,5 тыс. за 1 тыс. куб. м», — отметил Полохин.

По его словам, период без поставок газа может привести к тому, что цены на газ вырастут. Из-за этого есть вероятность возникновения претензий к «Газпрому» со стороны компаний из Европы, в частности, из Германии.

Он добавил, что в случае полного прекращения поставок по «Северному потоку» Германия будет вынуждена закупаться газом по спотовым ценам, которые в три раза выше согласованных по контракту. Из-за увеличения затрат будет снижаться конкурентоспособность продукции из Европы, что приведет к уменьшению объемов производства. Например, в Германии некоторые предприятия уже сокращают производство и просят помощи у правительства.

4 июля немецкое издание Focus сообщило, что если Россия продолжит ограничивать подачу газа в Германию зимой, то многие немецкие потребители могут остаться без энергии. По данным издания, в Германии половина из 40 млн частных домохозяйств отапливаются газом. При этом российский газ обеспечивает около 55% этого объема.