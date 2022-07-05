Выдача ипотечных кредитов в России выросла на 58% в июне

Выдачи ипотечных кредитов в России в июне выросли на 58,5% по сравнению с майскими показателями. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Российский рынок ипотеки начал восстанавливаться после двух месяцев спада, и в июне объем выданных кредитов вырос до 198,1 млрд рублей (+58,5%). Кроме того, за июнь российские банки заключили с заемщиками около 51 тыс. договоров, что на 67,6% выше показателей месяцем ранее.

Эксперты сошлись во мнении, что рост выдачи кредитов произошел на фоне снижения ставок по многим программам. Кроме того, некоторые участники рынка стали предлагать дополнительные скидки по льготным программам, что также стимулировало увеличение выдачи кредитов. Также на ситуацию повлияло ослабление требований к заемщикам по ипотеке.

Аналитики посчитали, что ипотечный рынок в России будет восстанавливаться в ближайшие месяцы при условии, что не будет новых внешних потрясений. При этом сейчас есть все условия для возвращения рынка ипотечного кредитования к февральским показателям. Однако полного восстановления рынка не будет, так как фактором для роста является увеличение реального дохода населения, который в последнее время лишь только сокращался из-за инфляции.

2 июля РИА «Новости» со ссылкой на исследование финансовой экосистемы «Юником24» сообщило, что каждый второй россиянин готов отдавать до 10 тысяч рублей в месяц в рамках платежа по кредиту. Еще 25% опрошенных заявили, что готовы платить 11-20 тысяч рублей, а 10% — более 30 тысяч рублей.