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Патрушев предложил ограничить иностранное участие в значимых для энергетики России проектах

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Алексей Никольский/РИА «Новости»

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предложил ограничить долю иностранного участия в значимых для российской энергетики проектах ради защиты национальных интересов. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ходе своей речи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке Патрушев заявил о необходимости импортозамещения в топливно-энергетическом комплексе России.

«Не менее важными для защиты национальных интересов и обеспечения энергетической безопасности страны должны стать ограничения иностранного участия в реализации в значимых для российской энергетики проектах», -— подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.

Он также указал на то, что российский президент Владимир Путин уже принял первые шаги в этом направлении, когда подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству. Иностранные акционеры — японские Mitsui и Mitsubishi, а также британско-нидерландский концерн Shell — смогут получить доли в новом предприятии или взять компенсацию.

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