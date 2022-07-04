В Германии оценили последствия прекращении поставок газа из России

Если Россия продолжит ограничивать подачу газа в Германию зимой, то многие немецкие потребители могут остаться без энергии. Об этом сообщает немецкой издание Focus.

По данным издания, в Германии половина из 40 млн частных домохозяйств отапливаются газом. При этом российский газ обеспечивает около 55% этого объема. Около 37% импортируемого газа в страну приходится на нужды промышленности.

В статье прогнозируется, что в случае введения наивысшего уровня опасности из-за нехватки топлива правительство сможет лимитировать потребление газа и влиять на тарифы, однако цена в таком случае может увеличиться в 5-7 раз или выше. Домохозяйства и предприятия социальной сферы при этом получат приоритет при распределении газа.

Издание отмечает, что в стране нельзя обойти зимой без отопления, так как средние температуры в январе достигают четырех градусов ниже нуля. В такой ситуации Focus рекомендует радикально экономить энергию: отказаться от отопления всех комнат, от использования духовки, перейти от приготовления пищи на газовой плите к электрической, а также использовать дровяную печь.

Там также подчеркнули, что государство не может устранить дефицит газа, однако попытается предотвратить социальные трудности и волну банкротств путем отсрочки платежей за газ и поддержки поставщиков энергии.

Ранее Bloomberg писал, что банки Германии ожидают массовых дефолтов после сокращения поставок газа из РФ.