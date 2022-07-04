Китайская авиакомпания BOC Aviation заявила о потерях в $330 млн из-за санкций против РФ

Китайский лизингодатель BOC Aviation предупредил своих акционеров и инвесторов о том, что в период с января по июнь 2022 года компания понесет убытки в размере $330 млн из-за антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте компании.

«После начала спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС, США, Великобритания, Сингапур и некоторые другие страны ввели санкции, которые повлияли на нашу коммерческую деятельность в России», — отметили в пресс-релизе.

Там также добавили, что в марте BOC Aviation из-за санкций была вынуждена прекратить контракты с авиакомпаниями из России на аренду 18 самолетов. При этом 17 из них до сих пор находятся на территории РФ.

BOC Aviation указали, что организация приняла решения снизить балансовую стоимость этих 17 самолетов с $803,6 млн до нуля. Чистый ущерб от этого составит чуть больше $580 млн. Однако он будет компенсирован за счет залога в размере $222,9 млн.

В конце июня правительство утвердило программу развития авиатранспортной отрасли до 2030 года, согласно которой будет выделено 770 млрд рублей. По словам вице-премьера Юрия Борисова, с 2023 года будут массово производиться самолеты «Суперджет Нью», на которых будут отечественные двигатели ПД-8, бортовое радиоэлектронное оборудование и системы. В целом, к 2030 году в парке авиакомпаний России доля отечественных самолетов должна подняться до 81%.