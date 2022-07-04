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Минэкономики ФРГ: «Северный поток — 2» не сертифицирован и не может быть запущен

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Arnd Wiegmann/Reuters

Представитель Министерства экономики и защиты климата ФРГ Беате Барон прокомментировала возможность использования трубопровода «Северный поток — 2» в связи со снижением прокачки газа через первый «Северный поток» из-за проблем с Siemens, сообщает ТАСС.

«Трубопровод «Северный поток — 2» не сертифицирован и тем самым не допущен до эксплуатации», — заявила Барон.

Объем поставок газа из России через «Северный поток» существенно снизился из-за застрявшей в Канаде турбины Siemens. Она находится на техническом обслуживании. Ее не могут доставить в Германию из-за санкций, которые канадское правительство ввело против российского нефтегазового сектора. Они формально запрещают поставлять оборудование в Россию.

Ранее консультант Vygon Consulting Иван Тимонин заявил, что поставки газа из России по «Северному потоку» могут сократиться на 40% в июле из-за плановых работ.

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