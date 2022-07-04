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Anderida: половина россиян пытаются вести учет доходов и расходов

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Бюджет на постоянной основе ведет лишь каждый пятый россиянин в возрасте от 25 до 45 лет. Об этом говорится в исследовании финансовой компании Anderida Financial Group (есть у «Газеты.Ru»).

«Мы в июне 2022 года провели опрос среди 1700 респондентов 25-45 лет по всей России. Выяснили, что бюджет ведут 20% из них. Буквально за 4 прошедших месяца эта доля выросла на 5 п.п.», — рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.

Еще 30% опрошенных пытаются вести бюджет время от времени, однако записывают лишь часть расходов и никак не используют написанное для формирования сбережений и корректировки трат. 50% не считают доходы и расходы и полагаются на интуицию.

По словам Тараповского, 70% из тех, кто ведет учет средств и их распределение, записывают данные в тетрадку, 30% пользуются электронными способами (приложения на смартфонах, таблицы и так далее).

Как добавил Тараповский, в США постоянный учет доходов и расходов ведут 60% жителей.

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