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Экономист Кульбака назвал СПГ альтернативой для Германии при прекращении поставок из РФ

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Depositphotos

Сжиженный природный газ (СПГ) может стать альтернативным топливом для Германии, если Россия прекратит свои поставки. Об этом «Лента.ру» заявил экономист Николай Кульбака.

«Германия сможет обратиться к альтернативным поставщикам сжиженного природного газа (СПГ), что будет дороже, но позволит практически беспроблемно пережить зимний период», — отметил Кульбака.

По его словам, жители Германии точно не будут замерзать предстоящей зимой. Кроме того, сейчас обеспеченность газом по сезону немного лучше, чем в предыдущие года. Однако поиск альтернативных источников поставок обойдется стране куда дороже, чем газ из России.

Он добавил, что рынок газа по всему миру активно развивается. Однако остается инфраструктурная проблема. Речь идет о том, что до сих пор нет массовых технологий СПГ, поэтому Германия так зависима от газа из России. Но альтернатива в любом случае будет найдена, так как ситуация не настолько серьезная.

Ранее в понедельник газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung написала, что глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявил, что в случае прекращения поставок газа из России накопленных запасов хватит на месяц или два месяца.

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