В России могут пересмотреть несколько «экономических» статей УК

Некоторые статьи Уголовного кодекса, касающиеся экономических нарушений, могут быть пересмотрены в ближайшее время — речь идет о преступлениях, повлекших крупный и особо крупный ущерб, сообщает газета «Известия».

Законопроект «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации» (в части определения крупного и особо крупного размера суммы налогов, сборов, страховых взносов) предполагается внести на рассмотрение в Госдуму на днях. По словам сенатора Ивана Абрамова от ЛДПР, в законопроекте предлагается в два раза увеличить размер суммы налогов, сборов и страховых взносов, которые будут учитываться как «крупные» и «особо крупные» при определении тяжести ущерба от преступления.

«Параметры определения крупного и особо крупного ущерба не менялись с 2003 года, несмотря на накопленную за 19 лет инфляцию. В итоге тяжесть наказания за ряд преступлений в нынешних реалиях выглядит просто несоразмерной», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

Подобные предложения ранее озвучил президент России Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме.