В Госдуме предложили сделать из инокомпаний-недропользователей российские ООО

Филиалы иностранных компаний — разработчиков недр и владельцев газотранспортной инфраструктуры на территории России следует по решению суда преобразовать в российские общества с ограниченной ответственностью (ООО) с прежними собственниками. Соответствующие поправки были предложены депутатами Государственной думы и одобрены комитетом по собственности, передает «Интерфакс».

В случае необходимости предлагается уже в новых структурах ограничивать корпоративные права иностранных совладельцев, если те препятствуют качественному функционированию компании.

По данным «Интерфакса», новые правила не распространяются на филиалы иностранных компаний, которые занимаются проектами по производству сжиженного природного газа в рамках соглашений о разделе продукции. В данном случае это проект «Сахалин-2», оператором которого выступает компания Sakhalin Energy.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о передаче оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» Sakhalin Energy в собственность государству. Иностранные акционеры — японские Mitsui и Mitsubishi, а также британско-нидерландский концерн Shell — смогут получить доли в новом предприятии или взять компенсацию.

Правительство Японии выразило надежду, что решение сделать оператором проекта «Сахалин-2» российское ООО не будет ущемлять ее права. По информации Financial Times, японцы сохранят участие в проекте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».