Обвиняемое в перевозке «украинского зерна» судно РФ не может зайти в порт Карасу с 1 июля

Российский сухогруз «Жибек жолы», который Украина обвиняет в перевозке своего зерна, с 1 июля ждал от турецких властей разрешения на заход в порт и разгрузку, но так его не получил, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в турецком порту Карасу.

По словам собеседника агентства, сухогруз прибыл утром 1 июля и до сих пор не получил разрешения на вход и разгрузку от министерства иностранных дел, министерства торговли и министерства транспорта.

«В связи с этим судно встало на якорь недалеко от Карасу. По нашей информации, на судне находится 7 тысяч тонн зерна», — добавил источник.

Ранее издание Reuters сообщало, что в Турции задержали российское грузовое судно, якобы перевозившее украинское зерно.

Позже источники рассказали, что по задержанному российскому судну ведется разбирательство, в настоящее врем ситуация неясная. Конкретных решений по сухогрузу не принято.