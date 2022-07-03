Экономист Тимонин допустил снижение поставок газа по «Северному потоку» на 40% в июле

Поставки газа из России по «Северному потоку» могут сократиться на 40% в июле из-за плановых работ. Об этом РИА «Новости» заявил консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

«Если в мае по газопроводу было прокачано 5,4 миллиарда кубометров, а в июне лишь 3,2 миллиарда кубометров, то по итогам июля можно ожидать дальнейшего снижения – до порядка 1,3 миллиарда кубометров», — отметил Тимонин.

По его словам, из-за этого темпы закачки газа в европейские хранилища сократятся.

Он добавил, что остановка «Северного потока» может привести к тому, что ситуация с поставками газа станет еще хуже, отчего в Европе его дефицит лишь усилится. Все это приведет к подорожанию газа на бирже.

Ранее в воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Германия может столкнуться с веерными сбоями электроснабжения в работе коммунальных энергетических предприятий из-за нехватки газа.