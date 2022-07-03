Bild: немецким компаниям рекомендовали обеспечить себя генераторами аварийного питания

Власти Германии рекомендовали компаниям обеспечить себя генераторами аварийного питания, пишет газета Bild.

По информации издания, минэкономики ФРГ дало подобные рекомендации в свете возможной нехватки газа. Соответствующий запрос в министерство сделал депутат Штефан Пильзингер. В особенности рекомендации касаются «предприятий критической инфраструктуры». Генераторы смогут обеспечивать подачу энергии в течение 72 часов.

Ранее вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек выразил опасение, что Россия прекратит поставки газа по газопроводу «Северный поток-1» после запланированного в этом месяце планового ежегодного ремонта. Накануне оператор «Северного потока» Nord Stream AG объявил, что газопровод не будет работать с 11 по 21 июля из-за планового ежегодного ремонта. Как сообщила компания, временно остановят работу обе нитки газопровода. Заместитель главы МИД России Александр Грушко заверил, что в решении нет никакой политической подоплеки.