Президент США Байден призвал владельцев заправок снизить цены на топливо

Президент США Джо Байден в своем twitter обратился компаниям-владельцам заправок с просьбой снизить цены на бензин.

«Мое послание компаниям, управляющим заправками и устанавливающим цены, простое: сейчас время ... глобальной опасности. Снизьте цену, <…> чтобы она соответствовала цене, которую вы платите за продукт. И сделайте это сейчас», — призвал Байден.

Байден считает, что такие меры помогут сделать товары и продукты в стране дешевле. Сейчас средняя стоимость галлона (3,785 литра) бензина марки Regular [Соответствует АИ-92 в РФ — «Газета.Ru»] составляет около 4,8 доллара. В конце января 2021 года галлон бензина марки Regular стоил 2,39 доллара.

Ранее ведущий Fox News заявлял, что высочайшая инфляция при Байдене — это вина не только Путина. Телеведущий отметил, что президент Байден с низкой долей вероятности сможет изменить к ноябрю ситуацию с ростом цен в стране. К примеру, цены на авиабилеты в Соединенных Штатах поднялись примерно на 40%.