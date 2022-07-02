В ДНР заявили о планах привлечь крупный бизнес РФ в угольную промышленность Донбасса

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что крупный российский бизнес может участвовать в развитии угольной промышленности Донбасса. Об этом он сообщил «Интерфакс».

«Нам видится приоритетным комбинированный вариант, где и у государства останется часть активов, потому что у нас есть свои электростанции, которые работают на угле, это, по сути, такой кластер от добычи угля до производства электроэнергии. Мы видим, что такой производственный комплекс точно должен остаться за государством. Еще у нас есть активы, где сил и бюджетных источников государства просто не хватает, там, конечно, мы смотрим на то, чтобы привлекать крупный российский бизнес либо на отдельные шахты, либо на весь комплекс», — сказал он.

По его словам, в отрасль планируется привлекать лишь российские угольные компании, которые смогут обеспечить рост добычи угля и числа рабочих мест, а также социальные гарантии для сотрудников.

Виталий Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ)

Ранее сообщалось, что ряд министерств ДНР возглавят управленцы из России.