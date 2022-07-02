Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
У берегов Японии замечены три китайских военных корабля 01:07
Хореограф Глейхенгауз анонсировал новую программу Валиевой: вас ждет послание 01:02
В Каракалпакии ввели комендантский час 01:00
Российский адмирал рассказал о состоянии ВМС Украины 00:58
Президент «Барселоны» рад, что Левандовски изъявил желание перейти в испанский клуб 00:43
Авиакомпания NordStar закрыла подразделение в Петербурге 00:41
Агент Кокорина не знает, почему нападающему не удалось заиграть в «Фиорентине» 00:29
Чехия пробрела газ для госрезерва на $360,2 млн 00:26
Решение о призыве Федотова приостановлено обжаловано в суде и приостановлено 00:17
Джонсон станет фигурантом новой проверки 00:16
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

В ДНР заявили о планах привлечь крупный бизнес РФ в угольную промышленность Донбасса

close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко заявил, что крупный российский бизнес может участвовать в развитии угольной промышленности Донбасса. Об этом он сообщил «Интерфакс».

«Нам видится приоритетным комбинированный вариант, где и у государства останется часть активов, потому что у нас есть свои электростанции, которые работают на угле, это, по сути, такой кластер от добычи угля до производства электроэнергии. Мы видим, что такой производственный комплекс точно должен остаться за государством. Еще у нас есть активы, где сил и бюджетных источников государства просто не хватает, там, конечно, мы смотрим на то, чтобы привлекать крупный российский бизнес либо на отдельные шахты, либо на весь комплекс», — сказал он.

По его словам, в отрасль планируется привлекать лишь российские угольные компании, которые смогут обеспечить рост добычи угля и числа рабочих мест, а также социальные гарантии для сотрудников.

Виталий Хоценко является выпускником четвертого потока в так называемой «школе губернаторов». Финалист конкурса «Лидеры России» 2018-2019 гг.

Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов» была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ)

Ранее сообщалось, что ряд министерств ДНР возглавят управленцы из России.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть