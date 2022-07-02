В Германии назвали главного виновника высокой инфляции

Бывший руководитель мюнхенского института экономических исследований Ifo профессора Ханса-Вернера Зинна утверждает, что основная ответственность за необычайно высокую инфляцию в Европе лежит на Европейском центральном банке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Compact.

По его словам, утверждения о том, что вина за инфляцию в ЕС лежит исключительно на Российской Федерации, дают лишь упрощенное представление о ситуации. Европейский ЦБ «поджег фитиль», а кризис, вызванный пандемией COVID-19, является «спичкой, из-за которой загорелось все вокруг».

Текущий уровень инфляции высок, при этом ситуация постепенно становится все хуже: в ФРГ стоимость производителей выросла на 33,6%, в Испании и Италии — более чем на 40%, а потребительские цены увеличиваются не менее, чем на треть от указанных величин.

«Никаких радужных перспектив на будущее», — рассказал Зинна.

Ранее аналитики крупнейшего финансового института Германии Deutsche Bank заявили, что ФРГ ожидает еще более сильного роста инфляции, если в ближайшее время поставки газа из Российской Федерации по «Северному потоку» не нормализуются.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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