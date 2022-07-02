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Пушилин: ДНР обеспечена необходимым объемом угля, несмотря на боевые действия

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что республика в полной мере обеспечена углем, невзирая на боевые действия и блокаду. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Несмотря на боевые действия и блокаду, отрасль выстояла. Республика обеспечена необходимым объемом угля. Черное золото поступает на предприятия, электростанции, дает свет и тепло, обеспечивая энергетическую безопасность. Отрасль имеет серьезный потенциал для экспорта», — написал Пушилин.

Ранее глава ДНР заявил, что после «логического завершения» ситуации на луганском направлении в Донецкую народную республику будут переброшены силы ЛНР, а также направленные туда донецкие подразделения.

По его словам, силы ДНР были ранее перенаправлены на луганское направление в рамках союзных усилий для «закрытия» ситуации там, которая подходит к логическому завершению.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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