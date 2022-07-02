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Bloomberg: в JPMorgan Chase заявили об опасном приближении экономики США к рецессии

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Финансисты одного из крупнейших банков США JP Morgan Chase ухудшили свой прогноз по динамике американской экономики и считают, что та находится в опасной близости к рецессии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

По словам ведущего экономиста банка Майкла Фероли, их прогноз по экономике США находится в опасной близости к рецессии.

Несмотря на подобное положение, аналитики JP Morgan Chase ожидают дальнейший рост американской экономики. Подобное может случиться в том числе, если «работодатели будут стремиться не сокращать персонал даже в периоды слабого спроса».

Ранее стало известно, что издание The New York Times утверждает, что США и их европейские партнеры не ожидали того экономического давления, которое они испытывают после введения антироссийских санкций.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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