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Правительство РФ перевело в рубли пошлины на экспорт зерна и подсолнечного масла

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Правительство РФ подписало постановление, согласно которому расчет пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот будет осуществляться в рублях, а не в долларах. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Как говорится в постановлении, базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы теперь составляет 15 тыс. руб. за тонну, на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 руб., на подсолнечное масло — 82,5 тыс. руб. В формуле расчета используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.

Также документ предполагает продление на год, до 31 августа 2023 года, пошлины на экспорт подсолнечного масла, семян подсолнечника и шрота.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия увеличила экспорт зерна на мировой рынок, став крупнейшим поставщиком этого продукта.

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