Росбанк, «Открытие» и Райффайзенбанк пообещали скоро подключиться к «СБПэй»

Несколько кредитных организаций, среди которых Росбанк, «Открытие» и Райффайзенбанк планируют подключиться к сервису быстрых платежей (СБП) с применением «СБПэй» в ближайшее время. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-служб этих банков.

Таким образом у клиентов этих кредитных организаций появится возможность использовать сервис «СБПэй» (по аналогии с Apple Pay) при оплате товаров и услуг в платежных терминалах.

«Мы выполняем технические доработки и близки к запуску функционала на клиентов. Ожидаем, что он произойдет в ближайшее время», — сообщили в пресс-службе Райффайзенбанка. Аналогичную информацию передали в двух других банках.

Альфа-банк и «Тинькофф банк» в настоящее время находятся в процессе подключения к приложению.

Ранее 1 июля сообщалось, что более половины системно значимых российских банков не успели подключиться к системе СБПэй в обозначенные сроки.

Российские кредитные организации должны были к 1 июля подключиться к СБПэй. Успели в срок только «Юникредит банк», Совкомбанк, ВТБ, «Московский кредитный банк» и Промсвязьбанк.

В нашей стране системно значимыми признаны 13 банков. Это Газпромбанк, «Альфа-банк», Сбербанк, «Открытие», Росбанк, «Тинькофф банк», «Райффайзенбанк», «Россельхозбанк», Юникредит банк», Совкомбанк, ВТБ, «Московский кредитный банк» и Промсвязьбанк.