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РБК: США решили не поднимать пошлины на российские палладий, никель и титан

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Администрация президента США Джо Байдена опубликовала перечень российских товаров, на ввоз которых в страну теперь должна распространяться повышенная пошлина в 35%. Соответствующий документ проанализировало издание РБК.

Повышение пошлин до данной отметки является следствием апрельского решения США отменить для РФ режим наибольшего благоприятствования в торговле. По умолчанию отмена этого статуса должна была бы привести к сплошному увеличению импортных пошлин почти на все товары из России, но было решено установить конкретный перечень товаров, к которым применяется новый адвалорный тариф (в виде процента к таможенной стоимости).

В таком списке присутствует сталь, несколько видов продукции из алюминия, некоторые минералы и руды, химические соединения (технические кислоты, карбонаты и другое), древесина, бумага, резина, компоненты авиационной техники и т. д. При этом в перечне отсутствует стратегические металлы, которые Соединенные Штаты традиционно закупают в РФ и от которых зависят в значительной степени. Речь идет о палладии, никеле, титане, родии.

Ранее стало известно, что США частично отменяют пошлины на британские сталь и алюминий.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Санкции против России
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