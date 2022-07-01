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В ЕС назвали сумму замороженных российских активов

Bloomberg: ЕС заморозил €14 млрд попавших под санкции лиц из России

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Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Страны Евросоюза заморозили порядка €14 млрд активов, которые принадлежат лицам, оказавшимся под антироссийскими санкциями, передает агентство Bloomberg, ссылаясь на cобственный источник.

Как сообщается, ЕС совместно с союзниками работают над поиском возможностей для более эффективного обнаружения активов лиц, попавших под санкции. Также ряд стран занимается поисков способов, как справиться с расходами на управление этими замороженными активами.

Ранее замсекретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов назвал заморозку активов РФ «одной из величайших краж в истории».

До этого еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что государства ЕС смогли заморозить активы Банка России (Центробанк) на сумму около €23 млрд. По его словам, из этих замороженных активов лишь менее одной десятой находится в Евросоюзе, согласно данным, полученным Еврокомиссией от 27 стран ЕС.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.

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Санкции против России
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