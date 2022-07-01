Белоусов: кабмин компенсирует авиакомпаниям затраты на увеличение времени в пути до Калининграда

Вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что правительство компенсирует авиакомпаниям затраты на увеличение времени пути до Калининграда. Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимо обеспечить доступность авиасообщения с регионом для граждан. Авиакомпаниям компенсируют затраты из-за возросшего расстояния в пути», — сказал он.

Также Белоусов сообщил, что перевозки товаров и пассажиров в Калининград должны быть обеспечены в полном объеме, несмотря на ограничения на транзит.

С 18 июня «Литовские железные дороги» прекратили транзит в Калининград ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза.

В Кремле заявили, что будут ждать решения Еврокомиссии по транзиту российских товаров.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, что в течение двух недель будет подготовлен нормативный акт, который субсидирует тариф для морского транзита в Калининград, чтобы он был равен железнодорожной цене.