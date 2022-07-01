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Алюминий подешевел до $2400 за тонну впервые с июня 2021 года

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Денис Абрамов/РИА «Новости»

Цена алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) впервые с июня 2021 года снизилась до $2,4 тыс. за тонну. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

К 10:06 мск металл стоит $2402 за тонну.

В середине июня в ходе торгов стоимость алюминия падала ниже $2600 за тонну впервые с декабря 2021 года. В тот день цена на этот металл опускалась на 3,26%, до $2596 за тонну.

В ходе торгов 9 мая стоимость алюминия снижалась ниже $2800 за тонну впервые с 4 января 2022 года.

На этой неделе сообщалось, что один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия РУСАЛ решил вернуться к привязке цен на алюминий для некоторых потребителей из России к показателям Лондонской биржи металлов.

Российская алюминиевая компания бизнесмена Олега Дерипаски решила привязать цены на алюминий к котировкам LME. Она сделала это совместно с Красноярским алюминиевым заводом (КраМЗ). Организация входит в структуру холдинга, который владеет компанией на 57%.

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