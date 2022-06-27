В Бундестаге назвали предложение США о потолке цен на нефть из России «дымовой завесой»

Эксперт по вопросам экономики и энергетики фракции «Альтернатива для Германии» в Бундестаге, член парламентского комитета по защите климата и энергетики Штеффен Котре прокомментировал предложение США о введении потолка цен на нефть из России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам эксперта, когда Соединенные Штаты предлагают установить предельную стоимость на нефть, «они создают дымовую завесу». Он отметил, что именно политика санкций этой страны «взвинтила цену на нефть».

«Торпедировав реализацию «Северного потока — 2», они показали, что стремятся к ослаблению газоснабжения европейцев. Решение очевидно: отмена всех санкций», — заявил Котре.

По его мнению, это вновь стабилизировало бы цены на энергоносители.

Ранее первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо сообщил, что власти страны обсуждают с союзниками и партнерами перспективы введения потолка закупочных цен на российскую нефть.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет хронику событий.