Байден объявил о повышении пошлин на ряд позиций импорта из России

Президент Соединенных Штатов Джо Байден объявил о повышении ввозных пошлин на ряд позиций импорта из России, сообщает РИА «Новости».

Из подписанного президентом обращения следует, что глава США считает оправданным повышение пошлин на импорт продуктов, которые не попали под санкции.

«Я пришел к заключению, что повышение... ставок пошлин до 35% ad valorem (сообразно цене) на некоторые другие продукты Российской Федерации, импорт которых не был запрещен, оправдано и отвечает внешнеполитическим интересам США», — сказано в тексте.

Ранее сообщалось, что Штаты решили ввести повышенные тарифы на более чем 570 групп российских товаров на сумму $2,3 млрд ради помощи Украине.

Также стало известно, что страны, которые импортируют зерно из России, столкнулись с трудностями, так как финансовые операции с РФ стало сложно проводить, кроме того многие транспортные компании бойкотируют Россию.