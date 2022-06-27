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Le Monde: Россия адаптируется к санкциям, делая «ход конем» в «шахматной партии»

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Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Россия делает «ход конем» в «шахматной партии с санкциями», так как адаптируется к ним. Об этом сообщает французская Le Monde.

«Большая болезненная шахматная партия с санкциями может затянуться надолго. Россия в ней делает ход конем», — отметили в публикации.

Le Monde написала, что экономика России сумела адаптироваться ко многим санкциям, несмотря на многочисленные заявления западных СМИ о дефолте страны. Кроме того, с ростом цен на нефть и газ существенно выросли доходы России.

В статье напомнили, что резервы Центрального Банка России в размере около $300 млрд были заморожены. Только Россия может компенсировать эти потери, так как получит примерно $300 млрд от экспорта нефти и газа.

Ранее в понедельник премьер Черногории Дритан Абазович, выступая в парламенте, заявил, что, если поставки газа из России будут остановлены и начнется массовый переход на электроэнергию, Европу ожидает энергетический коллапс. Он напомнил парламентариям, что вопрос надежного энергоснабжения был обострен пандемией коронавируса, а затем конфликтом на Украине и сопутствующим кризисом.

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