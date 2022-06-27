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Белый дом заявил о введении санкций от имени G7 за вывоз зерна с Украины

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Eduard Korniyenko/Reuters

Страны «Большой семерки» собираются ввести санкции в отношении причастных к вывозу зерна с территории Украины, сообщает ТАСС, ссылаясь на документ Белого дома.

«Лидеры стран «семерки» примут решение о введении санкций за нарушения прав человека, включая военные преступления, осуществление нелегитимной власти на территории Украины, а также пособничество России в вывозе украинского зерна», — говорится в распространенной справке Белого дома о мерах администрации Джо Байдена в отношении России.

Саммит «Большой семерки» (G7) проходит с 26 по 28 июня в баварском замке Эльмау на юге Германии.

Ранее на нем министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и глава МИД Италии Луиджи ди Майо приняли обвинили Россию в продовольственном кризисе.

Также в рамках встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил лидерам стран, что сейчас не подходящее время для переговоров с РФ.

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