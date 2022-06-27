IKEA решила устроить закрытую распродажу остатков товаров среди сотрудников

Компания IKEA объявила о распродаже товаров со склада среди своих сотрудников, которая начнется через несколько дней. Об этом сообщается на сайте организации.

«Сейчас возможность совершить покупку непосредственно в магазине предоставлена исключительно сотрудникам IKEA», — отметили в пресс-службе.

Там также добавили, что товары IKEA для покупки будут на сайте IKEA.ru через несколько дней. В магазинах же продажа товаров на планируется.

23 июня нидерландский холдинг Ingka Group, владеющий сетью IKEA и «Мега», надеется на возобновление работы в России, но не считает это возможным в обозримом будущем, сообщил Reuters со ссылкой на заявление холдинга.

Отмечается, что заявление было сделано после того, как заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов сообщил, что у IKEA есть планы по возвращению на рынок России при условии восстановления логистики.