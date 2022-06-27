Еврокомиссар Симсон заявила о сокращении поставок газа из России более чем в два раза

Поставки газа из России в Европу в 2022 году упали более чем в два раза, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон во время встречи министров энергетики Евросоюза (ЕС) в Люксембурге, передает ТАСС.

«Поставки газа из России в ЕС снизились вдвое по сравнению с этим временем прошлого года, ситуация серьезна и может продолжить ухудшаться», — отметила Симсон.

По ее словам, Еврокомиссия в июле должна представить предложения по борьбе с кризисов. В частности, могут быть предложения по общему сокращению потребления.

Она добавила, что в ЕС должны научиться экономить газ, так как его запасов в мире недостаточно.

Ранее в понедельник агентство Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин доводит немецкую экономику до предела. Обозреватели агентства утверждают, что российская сторона сократила поставки газа на 60% по основному трубопроводу «Северный поток». Отмечается, что после этого специалисты в администрации канцлера ФРГ Олафа Шольца начали изучать возможные варианты событий.