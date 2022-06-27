Во Франции предложили ввести предельную цену на нефть для всех производителей

Франция выступила за ввод предельных цен на нефть из всех стран, которые производят нефть. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на заявление Елисейского дворца.

«Франция в принципе не возражает против предложенного США механизма ценовых ограничений, но для Франции было бы намного более эффективным установление максимальной цены на нефть, поступающей из всех стран-производителей», — отметили вы публикации.

В агентстве добавили, что предложенная мера может помочь сдержать рост цен на топливо, который произошел после начала спецоперации на Украине.

Ранее в понедельник эксперты усомнились в том, что у западных стран получится реализовать план по установлению предельных цен на закупки нефти из России. По мнению Александра Сандкампа из Кильского института мировой экономики, план сработает только если его поддержат все важные страны, которые покупают российскую нефть, включая Китай, Индию или Индонезию.