В Совфеде назвали причину распространения сообщений о дефолте в России

Сенатор Климов считает, что США распространяют сообщения о «дефолте в России» с целью оправдать будущие кражи российских активов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Парламентарий подчеркнул, что Москва даст своевременный, справедливый и доходчивый ответ, если активы РФ заблокируют.

«Нужно принудить виновных в блокировке резервов РФ полностью возместить не только наши материальные потери с процентами, но и моральные издержки», — сказал Климов.

Ранее агентство Bloomberg выступило с утверждением, что в Российской Федерации произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам. В публикации отмечается, что крайний срок для выплаты $100 млн по купонам истек в ночь на 27 июня.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал ложью утверждения агентства.